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Частная компания повредила центральный газопровод «Tbilisi Energy»
29.05.2020 21:49
Около 14 000 абонентов в Глдани-Надзаладевском районе была прекращена подача природного газа. Об этом говорится в сообщении, распространенном «Tbilisi Energy».
Согласно информации, одна из частных компаний повредила центральную магистраль «Tbilisi Energy» во время строительства дренажной сети.
В связи с этим около 14 000 абонентам Глдани-Надзаладевского района было прекращено снабжение природным газом.
По сообщению компании «Tbilisi Energy», работы по восстановлению поврежденного газопровода, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу газа населению, будут продолжаться всю ночь.
«Поэтапное восстановление подачи природного газа начнется завтра, 30 мая. О точном времени восстановления газоснабжения абоненты будут извещены индивидуально, посредством SMS-сообщения», — заявляют в компании.
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