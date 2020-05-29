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Частная компания повредила центральный газопровод «Tbilisi Energy»


29.05.2020   21:49


Около 14 000 абонентов в Глдани-Надзаладевском районе была прекращена подача природного газа. Об этом говорится в сообщении, распространенном «Tbilisi Energy».

Согласно информации, одна из частных компаний повредила центральную магистраль «Tbilisi Energy» во время строительства дренажной сети.

В связи с этим около 14 000 абонентам Глдани-Надзаладевского района было прекращено снабжение природным газом.

По сообщению компании «Tbilisi Energy», работы по восстановлению поврежденного газопровода, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу газа населению, будут продолжаться всю ночь.

«Поэтапное восстановление подачи природного газа начнется завтра, 30 мая. О точном времени восстановления газоснабжения абоненты будут извещены индивидуально, посредством SMS-сообщения», — заявляют в компании.

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