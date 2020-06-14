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В Италии задержан гражданин Грузии
14.06.2020 13:24
В Италии задержан гражданин Грузии. Информацию об этом распространяют итальянские СМИ.
По их же информации, полиция задержала за квартирную кражу 35-летнего мужчину в Мальяне близ Рима.
Как пишут местные СМИ, мужчина попытался убежать, однако правоохранителям удалось его остановить.
По информации СМИ, задержанный ранее разыскивался за квартирную кражу.
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