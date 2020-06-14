

В Италии задержан гражданин Грузии

14.06.2020 13:24





В Италии задержан гражданин Грузии. Информацию об этом распространяют итальянские СМИ.



По их же информации, полиция задержала за квартирную кражу 35-летнего мужчину в Мальяне близ Рима.



Как пишут местные СМИ, мужчина попытался убежать, однако правоохранителям удалось его остановить.

По информации СМИ, задержанный ранее разыскивался за квартирную кражу.





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