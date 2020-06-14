

В Тбилиси предотвратили взрывы газа в трех многоквартирных домах

14.06.2020 14:13





За последние дни в Тбилиси трижды предотвращали взрывы газа в многоквартирных домах. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Факты утечек газа были зафиксированы в 8-м микрорайоне Глдани, 3-м микрорайоне Вазисубани и в поселке Вазисубани.



«Во всех трех случаях жители квартир оставили газовые краны открытыми. Газ, выходивший оттуда, скапливался в комнате», - говорится в сообщении. Жители указанных домов сообщили о запахе газа в службу быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» - «114». При помощи лазерных детекторов сотрудники службы проверяли подъезды и шахты лифтов. Обнаружить утечки во всех случаях удалось быстро.



В компании отмечают, что в указанных домах проживают десятки семей. «Тбилиси Энерджи» призывает граждан соблюдать правила безопасного потребления бытового газа.



«Согласно законодательству Грузии, все жители несут ответственность за нарушение правил безопасности при потреблении газа на территории их квартир. Берегите себя, заботьтесь о жизнях своих соседей. Не оставляйте газовые краны открытыми без присмотра», - отметили в компании.



«Тбилиси Энерджи» регулярно сообщает о предотвращенных взрывах газа как в многоквартирных, так и в частных домах.



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