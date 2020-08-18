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Правительство Аджарии продает руины почти за 7 тысяч долларов
18.08.2020 18:39
Правительство Аджарской автономной республики продает руины старых здании на улице Швишевского. На этом месте площадью 7 гектаров планируется построить «город образования», в том числе школу Комарова.
Правительство предлагает подрядчику очистить территорию с правом использования на свое усмотрение вторичного материала, образованного в результате демонтажа старых зданий.
Цена вопроса — 21,000 лари [почти 7,000 долларов США]. Срок работ — 2 месяца.
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