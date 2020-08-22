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Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику
22.08.2020 16:18
Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику. Расходы по транспортировке политика из Омска взяла на себя немецкая неправительственная организация Cinema for Peace.
Основатель организации сообщил изданию Bild, что состояние Навального и во время полета, и при приземлении самолета было стабильным. Лидера российской оппозиции будут лечить в берлинской университетской клинике Charité. На данный момент он находится на искусственном дыхании.
Напомним, изначально российские врачи выступали против транспортировки, поясняя, что это невозможно из-за состояния Навального. Позже они сообщили, что состояние пациента стабилизировалось и дали согласие на перелет.
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