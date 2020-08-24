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ОМОН задержал двоих членов Координационного совета белорусской оппозиции


24.08.2020   13:22


ОМОН задержал двоих членов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом сообщается на странице в Facebook члена президиума Координационного совета Ольги Кавальковой.

Как отмечается в заявлении, задержанные обвиняются в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Задержаны Ольга Ковалькова и Сергей Дилевский, которые подошли к бастовавшим работникам Минского тракторного завода.

Информацию подтвердил и штаб лидера белорусской оппозиции Виктора Бабарика.

Напомним, Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской.

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