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ОМОН задержал двоих членов Координационного совета белорусской оппозиции
24.08.2020 13:22
ОМОН задержал двоих членов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом сообщается на странице в Facebook члена президиума Координационного совета Ольги Кавальковой.
Как отмечается в заявлении, задержанные обвиняются в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Задержаны Ольга Ковалькова и Сергей Дилевский, которые подошли к бастовавшим работникам Минского тракторного завода.
Информацию подтвердил и штаб лидера белорусской оппозиции Виктора Бабарика.
Напомним, Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской.
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