

ОМОН задержал двоих членов Координационного совета белорусской оппозиции

24.08.2020 13:22





ОМОН задержал двоих членов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом сообщается на странице в Facebook члена президиума Координационного совета Ольги Кавальковой.



Как отмечается в заявлении, задержанные обвиняются в организации несанкционированных массовых мероприятий.



Задержаны Ольга Ковалькова и Сергей Дилевский, которые подошли к бастовавшим работникам Минского тракторного завода.



Информацию подтвердил и штаб лидера белорусской оппозиции Виктора Бабарика.



Напомним, Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской.





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