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Один человек задержан за изнасилование туристки в Лагодехском заповеднике
06.09.2020 17:57
Полиция задержала одного человека по обвинению в изнасиловании иностранной туристки в Лагодехском заповеднике.
Как заявили в пресс-службе МВД, возбуждено уголовное дело по статье 137 УК Грузии, которая предусматривает изнасилование.
«По факту происшествия на охраняемой территории Лагодехи возбуждено уголовное дело, ведется следствие по 1-й части статьи 137 УК Грузии.
Полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Следственные мероприятия продолжаются», — заявили в МВД.
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