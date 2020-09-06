

Один человек задержан за изнасилование туристки в Лагодехском заповеднике

06.09.2020 17:57





Полиция задержала одного человека по обвинению в изнасиловании иностранной туристки в Лагодехском заповеднике.



Как заявили в пресс-службе МВД, возбуждено уголовное дело по статье 137 УК Грузии, которая предусматривает изнасилование.



«По факту происшествия на охраняемой территории Лагодехи возбуждено уголовное дело, ведется следствие по 1-й части статьи 137 УК Грузии.



Полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Следственные мероприятия продолжаются», — заявили в МВД.





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