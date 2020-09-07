

Следователь Марианна Чолоян приговорена к 3 годам лишения свободы

07.09.2020 11:41





Следователь по делу о смерти 15-летнего Луки Сирадзе, Марианна Чолоян, приговорена к 3 годам лишения свободы. Решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.



Следователь первого отдела Главного управления полиции Дидубе-Чугурети Марианна Чолоян обвиняется в принуждении к даче показаний 15-летнего Луки Сирадзе.



15-летний Лука Сирадзе, который после допроса в полиции пытался покончить жизнь самоубийством, скончался в больнице 17 декабря 2019 года.



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