

Многопрофильный медицинский центр в Батуми закрылся на карантин

11.09.2020 15:30





Функционирующая в Батуми «Клиника Хозреванидзе» закрылась на карантин после подтверждения коронавируса у одного из сотрудников. Об этом журналистам сообщила клинический менеджер больницы Далила Цивадзе.



Заболевший является сотрудником административной части. Коронавирус у него подтвердился во время планового тестирования персонала.



В настоящее время в «Клинике Хозреванидзе» проводятся дезинфекционные мероприятия по протоколу, а также повторное ПЦР-тестирование сотрудников.



«В понедельник клиника возобновит работу в обычном режиме. В субботу-воскресение до тех пор, пока не завершится тестирование и дезинфекция, стационар будет закрыт», — сказала Цивадзе.



Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в Аджарии неизменно растет с 1 сентября. Батуми продолжает оставаться главным очагом эпидемии в Грузии.



Только за последние сутки в Аджарии выявлено 39 фактов Covid-19. При этом количество проведенных ПЦР-тестов составило примерно 2,7 тысячи. Как сообщила руководитель регионального Центра здравоохранения Русудан Шавишвили, в случае 15 пациентов источник инфицирования не известен.



Первый зараженный коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С того времени в стране зафиксировано 1 917 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Выздоровели 1 354 человека. От последствий коронавирусной инфекции скончались 19 человек.



В настоящее время в Грузии лечение продолжают 536 человек с коронавирусом, состояние 17 из которых тяжелое, а четырех – критическое.



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