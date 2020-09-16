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МВД начало расследование по факту стрельбы в Союзе регби
16.09.2020 16:37
Министерство ВД Грузии начало расследование по факту стрельбы в Союзе регби.
Как сообщили в ведомстве, следствие ведется по статьям 118 и 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение-ношение оружия и причинение вреда здоровью)
Напомним, сегодня в Союзе регби произошла стрельба. Ранен один человек. Выстрел предположительно произвел вице-президент Союза регби Мераб Беселия. Как стало известно агентству, ранен регбист.
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