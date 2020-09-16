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На въезде в Батуми поставили палатку для термоскрининга
16.09.2020 20:39
Первая палатка для термоскрининга установлена на въезде в Батуми. Термоскрининг проводят сотрудники правоохранительных органов. В случая выявления высокой температуры, въезжающих в город лиц переводят в палатку, где специалисты записывает данные.
По словам министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, в случае, если у лица отмечается невысокая температура от 37 до 38 градусов, то оно направляется в Центр лихорадки. В случае высокой температуры лицо переводится на карантин, где ему придется находиться до получения ответа на PCR — тест на коронавирус.
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