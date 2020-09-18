

Таможенники пресекли попытку ввоза безакцизных сигаерт

18.09.2020 12:06





На таможенно-пропускных пунктах «Садахло-саавтомобило» и «Цители Хиди» были пресечены попытки незаконного ввоза недекларированных медикаментов, сигарет и других товаров.



Офицеры-таможенники министерства финансов Грузии осмотрели транспортное средство, находящееся под управлением граждан Армении и Грузии. Стражи порядка обнаружили 24,600 безакцизных сигарет, 1163 килограмм недекларированных товаров и медикаменты 34-х видов.



Согласно третьему пункту 168-й статьи Таможенного кодекса Грузии, гражданин Армении был оштрафован на 1000 лари — около 300 долларов. У него также изъяли товар — 1000 сигарет. Для последующего реагирования на нарушение закона материалы дела гражданина Грузии были переданы Следственной службе минфина.



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