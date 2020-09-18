

Прокуратура: Причина смерти Тамар Бачалиашвили – медикаментозная интоксикация

18.09.2020 13:22





Причина смерти 23-летней Тамар Бачалиашвили - медикаментозная интоксикация. Об этом на брифинге в Генпрокуратуре заявил прокурор Амиран Гулуашвили. Как поясняет Гулуашвили, химико-токсикологические исследования установили, что Бачалиашвили получила медикаменты не в виде инъекций, а через ротовую полость. Вместе с тем, по словам прокурора, на теле Бачалиашвили нет признаков механических повреждений.



«…Согласно судебно-медицинской экспертизе, в результате подытоживания судебно-медицинских, химико-токсикологических исследований трупа и материалов дела, причиной смерти Тамар Бачалиашвили должна быть медикаментозная интоксикация.



С момента ее смерти до момента экспертизы прошло около 4 дней. На теле Тамар Бачалиашвили не отмечается каких-либо признаков механических повреждений, в том числе следов инъекции. Согласно химико-токсикологическому исследованию, соотношение распределения в органах медикаментов, обнаруженных в биологических объектах, взятых из останков Тамар Бачалиашвили, характерно для приема вещества перорально, то есть через полость рта, а не путем инъекции. Препараты могли попасть в желудочно-кишечный тракт Тамар Бачалиашвили только через пищевод, а не путем инъекции», - сообщил Гулуашвили.



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