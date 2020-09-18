

В Хашури мужчину смертельно ранили во время ссоры с бывшими сотрудниками

18.09.2020 23:29





В районном центре Хашури (ригион Шида-Картли) ссора бывших сотрудников завершилась стрельбой и гибелью молодого мужчины. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Случай произошел сегодня вечером в магазине стройматериалов «Элиси». Из огнестрельного оружия ранен был молодой мужчина, бывший сотрудник компании. Он скончался вскоре после госпитализации.



Как отмечается, у мужчины произошел конфликт с менеджером объекта «Элиси». По предварительной информации, именно он стрелял в мужчину.



Не известно, задержан ли подозреваемый в нападении к этому времени.



МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии, которые подразумевают «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия».



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