|
|
|
В Хашури мужчину смертельно ранили во время ссоры с бывшими сотрудниками
18.09.2020 23:29
В районном центре Хашури (ригион Шида-Картли) ссора бывших сотрудников завершилась стрельбой и гибелью молодого мужчины. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел сегодня вечером в магазине стройматериалов «Элиси». Из огнестрельного оружия ранен был молодой мужчина, бывший сотрудник компании. Он скончался вскоре после госпитализации.
Как отмечается, у мужчины произошел конфликт с менеджером объекта «Элиси». По предварительной информации, именно он стрелял в мужчину.
Не известно, задержан ли подозреваемый в нападении к этому времени.
МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии, которые подразумевают «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна