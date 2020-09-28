

Социальная сеть Twitter ввела санкции против РИА «Новости»

28.09.2020 13:05





Социальная сеть Twitter ввела санкции против РИА «Новости». Соцсеть удалила аккаунт агентства из поисковой выдачи.



Пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, теперь не смогут её найти ни в России, ни в других странах.



«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».



Ранее Twitter начал помечать специальными значками и надписями аккаунты государственных СМИ и основных государственных деятелей из США, Китая, России, Великобритании и Франции.



Напомним, в России отметку «государственное издание» получили аккаунты RT на русском, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, агентства ТАСС и РИА «Новости».



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