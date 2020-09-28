|
|
|
Социальная сеть Twitter ввела санкции против РИА «Новости»
28.09.2020 13:05
Социальная сеть Twitter ввела санкции против РИА «Новости». Соцсеть удалила аккаунт агентства из поисковой выдачи.
Пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, теперь не смогут её найти ни в России, ни в других странах.
«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».
Ранее Twitter начал помечать специальными значками и надписями аккаунты государственных СМИ и основных государственных деятелей из США, Китая, России, Великобритании и Франции.
Напомним, в России отметку «государственное издание» получили аккаунты RT на русском, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, агентства ТАСС и РИА «Новости».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна