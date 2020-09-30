|
|
|
В Киеве до смерти избили сотрудницу посольства США
30.09.2020 18:45
Неизвестный мужчина в Киеве до смерти избил сотрудницу посольства США. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.
Отмечается, что инцидент произошел в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе столицы.
Кроме того, как отметили в МВД, к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 сантиметров, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).
«Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя…», - отметили в ведомстве.
Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна