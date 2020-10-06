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Синоптики предупреждают: на Грузию надвигается штормовой ветер
06.10.2020 16:14
Штормовой ветер восточного направления ожидается с 6 по 11 октября в прибрежных районах Черного моря, Верхней Имеретии, Колхидской низменности и на участке Гори-Сурами, сообщает сегодня Национальное агентство окружающей среды.
«Скорость ветра 9-10 октября в некоторых регионах Западной Грузии может превысить 30 метров в секунду», — отмечают синоптики.
По прогнозам, в ближайшие дни в Грузии ожидается переменчивая погода – в Восточной Грузии 6-7 октября ожидаются небольшие осадки и туман.
«В высокогорной зоне ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха на равнине будет 15-20 градусов. Погода 8 октября ожидается преимущественно без осадков. В Западной Грузии 6-8 октября будет тепло и преимущественно без осадков. Температура воздуха повысится до 25-30 градусов», — говорится в сообщении.
В Тбилиси 6 октября возможен небольшой дождь и туман, а 7-8 октября ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит 18-20 градуса.
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