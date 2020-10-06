

Отравление детей в Гори: более 100 человек обратилось в клинику

06.10.2020 16:16

"Новости-Грузия"



Сегодня с утра в Медицинский центр «Иавнана» в Гори поступили еще пятеро детей с интоксикацией, таким образом общее число пациентов с симптомами отравления, обратившихся в медучреждение, превысило 100 человек.



Как сообщили журналистам в клинике, более 30 пациентов остаются в стационаре под наблюдением врачей. Остальных выписали домой после оказания помощи.



«Дети продолжают поступать. Поток уменьшился, но с утра поступили уже пять человек. Сейчас они находятся под наблюдением врачей», — рассказали в клинике.



Дети с симптомами отравления поступили в медицинский центр не только из района «Комбинатис дасахлеба», но и из других районов Гори и нескольких деревень Горийского муниципалитета.



Причина массового отравления детей все еще неизвестна. Предположительно, оно вызвано питьевой водой.



При этом в Объединенной компании водоснабжения заявляют, что первичный лабораторный анализ качества воды показал, что она соответствует всем установленным нормам. Ведутся дополнительные исследования.



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