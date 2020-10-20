

Экс-секретаря Совбеза допрашивают по делу Давид-Гареджи

20.10.2020 12:54





В Генпрокуратуре по делу Давид- Гареджи допрашивают бывшего заместителя секретаря Совета безопасности Николоза Вашакидзе.



Как известно, Вашакидзе дает показания следствию второй раз. Перед тем, как войти в прокуратуру, он не стал делать комментариев.



Известно, что согласно предыдущим показаниям, он не смог вспомнить детали соглашения демаркационной комиссии в 2006-2007 годах.



Николоз Вашакидзе был заместителем секретаря Совета национальной безопасности Грузии с 2000 по 2012 год, а также занимал должность заместителя министра иностранных дел.



Он также занимал эту должность в период, когда Генеральная прокуратура начала расследование по факту передачи части территории Грузии другой стране в августе этого года. Обвиняемыми по этому делу являются Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева, которые были членами демаркационной комиссии в 2006-2007 годах.



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