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Экс-секретаря Совбеза допрашивают по делу Давид-Гареджи
20.10.2020 12:54
В Генпрокуратуре по делу Давид- Гареджи допрашивают бывшего заместителя секретаря Совета безопасности Николоза Вашакидзе.
Как известно, Вашакидзе дает показания следствию второй раз. Перед тем, как войти в прокуратуру, он не стал делать комментариев.
Известно, что согласно предыдущим показаниям, он не смог вспомнить детали соглашения демаркационной комиссии в 2006-2007 годах.
Николоз Вашакидзе был заместителем секретаря Совета национальной безопасности Грузии с 2000 по 2012 год, а также занимал должность заместителя министра иностранных дел.
Он также занимал эту должность в период, когда Генеральная прокуратура начала расследование по факту передачи части территории Грузии другой стране в августе этого года. Обвиняемыми по этому делу являются Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева, которые были членами демаркационной комиссии в 2006-2007 годах.
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