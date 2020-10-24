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К ликвидации лесного пожара в Сванетии подключился вертолет пограничной полиции


24.10.2020   14:59


К работам по ликвидации лесного пожара у села Латали в Сванетии подключился вертолет пограничной полиции. Заявление в связи с этим распространило МВД.

По информации ведомства, поздно ночью к местной живой силе прибавились сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями из Имеретии и Тбилиси.

«В настоящее время на месте уже мобилизовано 150 пожарных-спасателей со специальным индивидуальным оснащением. Работами по тушению руководит глава Департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили. Горит нижняя часть лесного покрова, колючие заросли и кустарник. Очаги распространены в отдалении от пожара, ликвидированного в понедельник, на другом склоне горы», - говорится в заявлении Службы управления чрезвычайными ситуациями.

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