

В центре Тбилиси неизвестный пытался проникнуть в филиал банка

26.10.2020 10:35





Неизвестный пытался проникнуть в филиал «Терабанка» на улице Солико Вирсаладзе в центре Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Случай произошел поздно ночью. По предварительной информации, у злоумышленника при себе было специальное оборудование для взлома. Сотрудники службы охраны услышали шум и спустились к входу. Взломщик успел скрыться, не сумев унести что-либо.



Один из охранников также высказал предположение, что целью нападавшего был банкомат, установленный на улице перед отделением «Терабанка».



По факту начато следствие. Сотрудники МВД Грузии уже завершили работу на месте происшествия. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.



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