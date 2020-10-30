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В Тбилиси вооруженный мужчина ограбил АЗС


30.10.2020   13:18


Вооруженный мужчина ограбил автозаправочную станцию Gulf в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Случай произошел поздно ночью на Кахетинском шоссе, ведущем в тбилисский аэропорт. Угрожая расправой оператору АЗС, злоумышленник забрал деньги из кассы и скрылся с места. О какой именно сумме идет речь, не сообщается.

Нападавшего удалось задержать «по горячим следам». Подозреваемый — 31-летний мужчина, который в прошлом уже был судим за разбой. Украденные деньги у него изъяли в качестве вещественного доказательства.

Следствие продолжается по статье 179 УК Грузии – разбой. Задержанному грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

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