

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

02.11.2020 12:34





Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил почти 18 260 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.



Четвертый день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 18 тысяч в сутки. Накануне количество новых случаев составило 18 665, в субботу, 31 октября, было 18 140, в пятницу, 30 октября, - 18 283 случая.



По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 796. Накануне был 5 261 случай, 31 октября - 4 952. Количество выписанных за сутки в столице составило 3 241 человек, умерли 53 человека.



В целом по стране умерли за сутки 238 пациентов, выписаны 10 360 пациентов. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 655 тыс. 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли 28 473 человека, вылечились 1 млн 236 тыс. 033 человека. Лечение продолжают 390 532 человека.



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