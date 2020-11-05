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МВД: На акциях у окружных комиссий задержаны 9 человек


05.11.2020   00:07


В Исани, на акции оппозиции около Окружной избирательной комиссии, было задержано 6 лиц.

Правоохранители также задержали у окружной избирательной комиссии Сабуртало троих человек.

Как заявили в МВД, 9 лиц задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях.

Они обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию полицейского.

В столице и регионах у зданий окружных избирательных комиссий проходят акции протеста на фоне шума и противостояний.

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