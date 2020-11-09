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У ЦИК Грузии пустили неопределенное вещество, на месте стоит резкий запах


09.11.2020   00:15


У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии пустили неопределенное вещество. Как передает «IPN», там стоит резкий запах, из-за чего оставаться на территории проблематично.

Параллельно, прилегающая к ЦИК территория полностью закрыта представителями спецназа.

Собравшиеся у ЦИК граждане, которые стоят перед спецназом, в знак мира, подняли руки.

В эти минуты у ЦИК слышны возгласы: «Уйди в отставку»

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