

У ЦИК Грузии пустили неопределенное вещество, на месте стоит резкий запах

09.11.2020 00:15





У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии пустили неопределенное вещество. Как передает «IPN», там стоит резкий запах, из-за чего оставаться на территории проблематично.



Параллельно, прилегающая к ЦИК территория полностью закрыта представителями спецназа.



Собравшиеся у ЦИК граждане, которые стоят перед спецназом, в знак мира, подняли руки.



В эти минуты у ЦИК слышны возгласы: «Уйди в отставку»



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