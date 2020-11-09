

Грузинская полиция арестовала дрова

09.11.2020 22:37





По словам главы департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, правоохранители пресекли пронос на акцию перед парламентом дров, поскольку это могло создать угрозу жизни и здоровью граждан.



Об этом он сообщил журналистам после того, как правоохранители не дали гражданам возможности пронести дрова на акцию, проходящую перед зданием парламента.



«Существует закон о собраниях и манифестациях, в котором ясно сказано, что тот предмет, который может быть использован против полицейского или гражданина, нанести вред жизни и здоровью гражданина, полиция имеет право ограничить внесение этого предмета. Соответственно, я объяснил им, что они могут использовать для обогрева электроприбор. Пусть принесут и греются», - сказал Важа Сирадзе.



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