

Гражданку Грузии не пустили в Германию из-за слишком большого количества нижнего белья в чемодане

11.11.2020 14:28





Гражданку Грузии не пустили в Германию. В ее чемодане нашли слишком много нижнего белья



Как сообщает немецкое издание SZ.de, гражданка Грузии, приехавшая в Германию, для проведения хирургической операции, будет возвращена на родину. Причина возврата — одежда в чемодане женщины не соответствовала ее объяснениям о визите к врачу.



29-летняя женщина прибывшая в аэропорт Мюнхена назвала причиной приезда из Грузии проведение операции. Полиция женщине не поверила. По данным правоохранительных органов, женщина якобы намеревалась въехать в Германию с намерением «заниматься проституцией».



Женщина имела при себе справку о том, в клинике Нюрнберга ей должны провести сложную хирургическую операцию, но пограничная полиция решила, что это фальшивый документ.



По сообщениям немецких СМИ, причина подозрений была весьма пикантной — охранники заявили, что у молодой женщины в чемодане было больше нижнего белья, чем ей требовалось в случае проведения операции.



Напомним, в связи с ограничениями, принятыми в связи с пандемией коронавируса, для въезда в Германию требуется веское основание. Одно из таких оснований — визит к врачу.



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