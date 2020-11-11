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В Харькове задержан гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом
11.11.2020 19:49
В Харькове задержан гражданин Грузии, который осужден за совершение тяжкого преступления на своей родине. Подробности сообщили в пресс-центре управления СБУ Харьковской области.
По словам руководителя пресс-центра Владислава Абдулы, 30-летний мужчина причастен к покушению на убийство двоих человек. Известно, что он в 2012-ом году нанес своей бабушке тяжелое ножевое ранение и сбросил мужчину с балкона квартиры. Оба пострадавших выжили, а фигурант сумел уехать из Грузии, чтобы уйти от уголовной ответственности. Еще 6 лет назад решением суда он был признан виновным и приговорен к 17-ти годам тюремного заключения. Преступник был объявлен в международный розыск, но все это время не удавалось обнаружить его место жительства.
Сотрудники контрразведки СБУ Харьковской области задержали гражданина недалеко от дома, в котором он проживал в Харькове.
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