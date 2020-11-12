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Ограбление в Рустави - два молодых человека украли 35 000 лари
12.11.2020 13:45
В Рустави молодые люди возрастом 20 лет и 21 год ограбили филиал компании «Ачара-Пей» и унесли 35 000 лари. Как сообщили МВД Грузии, оба злоумышленника задержаны. Украденные деньги нашли в их квартирах. Виновным грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
«Сотрудниками Департамента полиции Квемо Картли были задержаны Ш.Т., 1999 г.р., и Н.Т., 2000 г.р., по обвинению в совершении кражи.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые ограбили филиал «Ачара-Пей» в Рустави, угрожая оружием они изъяли у оператора 35 500 лари, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители задержали злоумышленников вскоре после инцидента.
В результате обыска квартир обвиняемых полиция изъяла украденные деньги в качестве вещественных доказательств. Было найдено орудие преступления – пистолет-пугач.
По факту совершения группового ограбления проводится расследование в соответствии с частями 2 и 3 статьи 179 Уголовного кодекса Грузии», - сказали в МВД.
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