

Гражданин Грузии с коронавирусом задержан в Нидерландах

16.11.2020 10:50





Нидерландская военная полиция задержала инфицированного коронавирусом гражданина Грузии в аэропорту. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на военную полицию страны.



Сообщается, что в аэропорту Схипхол был задержан 32-летний гражданин Грузии, который прибыл в Нидерланды из Грузии и собирался уехать на Мальту. Пройдя через транзитный зал, его проверил сотрудник авиакомпании и обнаружил, что у него было с собой письмо, в котором говорилось, что у него положительный результат на коронавирус. Мужчина был немедленно отправлен на карантин, а затем задержан военной полицией.



Военная полиция проводит дополнительное расследование под руководством прокуратуры Северной Голландии.





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