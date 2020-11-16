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Гражданин Грузии с коронавирусом задержан в Нидерландах
16.11.2020 10:50
Нидерландская военная полиция задержала инфицированного коронавирусом гражданина Грузии в аэропорту. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на военную полицию страны.
Сообщается, что в аэропорту Схипхол был задержан 32-летний гражданин Грузии, который прибыл в Нидерланды из Грузии и собирался уехать на Мальту. Пройдя через транзитный зал, его проверил сотрудник авиакомпании и обнаружил, что у него было с собой письмо, в котором говорилось, что у него положительный результат на коронавирус. Мужчина был немедленно отправлен на карантин, а затем задержан военной полицией.
Военная полиция проводит дополнительное расследование под руководством прокуратуры Северной Голландии.
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