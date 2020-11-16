

На территории Батумского нефтяного терминала загорелся вагон с дизелем

16.11.2020 11:38





На территории Батумского нефтяного терминала загорелся вагон с дизелем. На территории возник сильный дым. На месте работали пожарные команды.



Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, к настоящему времени пожар ликвидирован.



«Вагон с дизелем загорелся, вызвав задымление, но к настоящему времени пожар ликвидирован», — заявил Первому каналу Грузии пресс-секретарь Батумской пожарной службы Хусейн Сирабидзе.



Причина возгорания пока неизвестна.





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