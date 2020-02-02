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Глава МИД Грузии отправится в Вашингтон
02.02.2020 10:31
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит Вашингтон 4-7 февраля.
По приглашению госсекретаря США Майка Помпео, Залкалиани примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участников Коалиции за свободу вероисповедания.
В рамках визита Залкалиани проведет встречи в Государственном департаменте и Конгрессе, а также с экспертными кругами.
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