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Глава МИД Грузии отправится в Вашингтон


02.02.2020   10:31


Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит Вашингтон 4-7 февраля.

По приглашению госсекретаря США Майка Помпео, Залкалиани примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участников Коалиции за свободу вероисповедания.

В рамках визита Залкалиани проведет встречи в Государственном департаменте и Конгрессе, а также с экспертными кругами.

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