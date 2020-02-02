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Визовый сбор для Шенгенской зоны подорожал до 80 евро
02.02.2020 10:50
Визовый сбор в Шенгенскую зону увеличился с 60 до 80 евро. Внесенные в прошлом году изменения уже вступили в силу.
Изменение распространяется на граждан всех стран, имеющих визовый режим с ЕС.
Согласно новым правилам, заявитель должен подать аппликацию на получение визы не ранее чем за шесть месяцев и не позднее 15 дней до даты планируемой поездки.
Кроме того, согласно новым правилам, путешественникам с положительной историей могут выдаваться многократные визы на пятилетний период.
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