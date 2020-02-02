

Визовый сбор для Шенгенской зоны подорожал до 80 евро

02.02.2020 10:50





Визовый сбор в Шенгенскую зону увеличился с 60 до 80 евро. Внесенные в прошлом году изменения уже вступили в силу.



Изменение распространяется на граждан всех стран, имеющих визовый режим с ЕС.



Согласно новым правилам, заявитель должен подать аппликацию на получение визы не ранее чем за шесть месяцев и не позднее 15 дней до даты планируемой поездки.



Кроме того, согласно новым правилам, путешественникам с положительной историей могут выдаваться многократные визы на пятилетний период.



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