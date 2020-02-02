

Давид Залкалиани благодарит Францию за эвакуацию грузинских граждан из Уханя

02.02.2020 14:36





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани благодарит Францию за эвакуацию грузинских граждан из китайского города Ухань. Соответствующее заявление он разместил в соцсети Twitter.



«Спасибо Франции за эвакуацию двух граждан Грузии. Когда смертельный вирус продолжает пересекать границы, единственно, чем мир может его остановить, это если все будут стоять вместе», - пишет Залкалиани в Twitter.



Для справки, по информации представителя МИД Грузии Владимира Константиниди, из Китая эвакуируют еще двоих грузинских граждан, и это осуществляет Франция.



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