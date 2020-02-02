|
|
|
Давид Залкалиани благодарит Францию за эвакуацию грузинских граждан из Уханя
02.02.2020 14:36
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани благодарит Францию за эвакуацию грузинских граждан из китайского города Ухань. Соответствующее заявление он разместил в соцсети Twitter.
«Спасибо Франции за эвакуацию двух граждан Грузии. Когда смертельный вирус продолжает пересекать границы, единственно, чем мир может его остановить, это если все будут стоять вместе», - пишет Залкалиани в Twitter.
Для справки, по информации представителя МИД Грузии Владимира Константиниди, из Китая эвакуируют еще двоих грузинских граждан, и это осуществляет Франция.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна