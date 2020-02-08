

Арчил Талаквадзе завершил визит в Вашингтон

08.02.2020 11:57





Грузия пользуется твердой поддержкой и доверием со стороны США, здесь есть большой оптимизм в отношении того, что мы продолжаем укреплять демократию, экономику и остаёмся одним из ключевых союзников США в сфере безопасности, — заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе в завершение своего визита в Вашингтон.



В ходе визита состоялось более 20 встреч в Конгрессе и Сенате США, в том числе с конгрессменами — авторами критическим писем, присланных в Грузию за последний период.



В конце визита Арчил Талаквадзе заявил, что в формате встреч у него была возможность представить американским политикам видение правящей команды Грузии.



Как заявил спикер парламента, одной из основных тем обсуждения были предстоящие парламентские выборы в Грузии и вопросы, связанные с избирательной системой. По его словам, предложение, которое правящая партия сделала оппозиции относительно избирательной системы, является справедливым и компромиссным, о чем были проинформированы американские партнеры.



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