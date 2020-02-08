

Саникидзе: Нужно создать большое надпартийное движение – политический лагерь

08.02.2020 17:58





Бывший депутат парламента Грузии Губаз Саникидзе не исключает, что присоединится к тому штабу, что планирует создать экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на базе «Президентской библиотеки Саакашвили».



По его словам, этот штаб будет представлять собой большой политический лагерь, цель которого – смена власти в стране путем выборов.



«Насколько я понял, это желание создать политический лагерь, в который кроме политических партий войдут общественные организации и отдельные личности… Целью этого лагеря должна быть смена власти путем выборов. Между прочим, мои соображения очень близки к мнению, что озвучил Михеил Саакашвили. Мы говорили на эту тему, когда я встречался с ним в Киеве. О чем-то подобном и шла речь, что нужно создать большое надпартийное движение – политический лагерь», - заявил Губаз Саникидзе.



Как заявляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, с 1-го марта он создаст личный штаб.



«С 1-го марта, на базе «Президентской библиотеки Саакашвили», я открываю свой штаб, личный штаб, чтобы вместе с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями, с новыми людьми, которые идут без партий, создать еще большее основание и ускорить завершение режима Иванишвили и спасение Грузии», - заявляет Саакашвили.



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