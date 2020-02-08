|
|
|
Саникидзе: Нужно создать большое надпартийное движение – политический лагерь
08.02.2020 17:58
Бывший депутат парламента Грузии Губаз Саникидзе не исключает, что присоединится к тому штабу, что планирует создать экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на базе «Президентской библиотеки Саакашвили».
По его словам, этот штаб будет представлять собой большой политический лагерь, цель которого – смена власти в стране путем выборов.
«Насколько я понял, это желание создать политический лагерь, в который кроме политических партий войдут общественные организации и отдельные личности… Целью этого лагеря должна быть смена власти путем выборов. Между прочим, мои соображения очень близки к мнению, что озвучил Михеил Саакашвили. Мы говорили на эту тему, когда я встречался с ним в Киеве. О чем-то подобном и шла речь, что нужно создать большое надпартийное движение – политический лагерь», - заявил Губаз Саникидзе.
Как заявляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, с 1-го марта он создаст личный штаб.
«С 1-го марта, на базе «Президентской библиотеки Саакашвили», я открываю свой штаб, личный штаб, чтобы вместе с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями, с новыми людьми, которые идут без партий, создать еще большее основание и ускорить завершение режима Иванишвили и спасение Грузии», - заявляет Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна