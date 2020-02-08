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Саакашвили, возможно, пытается доказать ЕНД, что рейтинг у него, а не у партии - политолог
08.02.2020 18:01
«Возможно, Михеил Саакашвили пытается доказать «Национальному движению», что рейтинг у него, а не у партии», - так в беседе с «IPN» комментирует политолог Вахтанг Дзабирадзе заявление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили о том, что с 1-го марта на базе «Президентской библиотеки» он откроет личный штаб.
По словам Дзабирадзе, Саакашвили, как и его заявления не поддаются анализу.
«Это не поддается анализу. И Саакашвили не поддается анализу, а тем более его заявления. Что означает личный штаб? Т.е. Саакашвили пытается отдельно вести избирательную кампанию? Отстраняется от «Национального движения», или что происходит? Непонятно. Михеилом Саакашвили сделано множество заявлений – то он прибывал морем, то по воздуху, то по тоннелю. Это очень сложная тема… Новые лица, о которых говорит Саакашвили, откуда он их возьмет, или кто они?
Возможно, Саакашвили пытается посредством личного штаба доказать всему «Национальному движению», что рейтинг у него, а не у «Национального движения». Можно предположить, что это делается и именно для этого, либо, Саакашвили хочет создать отдельную группу и отдельно идти на выборы. Не исключено и это», - заявляет Дзабирадзе.
По его словам, в том случае, если Саакашвили создаст новую команду и примет участие в выборах, то это будет весьма конкурентоспособная сила и, по мнению политолога, у Саакашвили не будет проблем с преодолением трехпроцентного барьера.
Для справки, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили с 1-го марта намерен открыть личный штаб на базе «Президентской библиотеки Саакашвили».
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