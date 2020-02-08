

Водка официально признана новержской

08.02.2020 19:12





Еврокомиссия объявила о принятии двух новых географических индикаторов для товаров происхождением из Норвегии, одному из которых было присвоено наименование "водка".



Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской комиссии.



"Еврокомиссия приняла приложение, которое включает два новых географических индикатора из Норвегии в реестр Защищенных географических индикаторов (PGI). ‘Norsk Vodka'/‘Norwegian Vodka' известна нейтральным ароматом и глубоким и чистым вкусом, что делает ее идеальной для разнообразных коктейлей. Она производится из картофеля или из зерна в три этапа - заваривание, дистилляция и пост-дистилляционная обработка, которые должны происходить в пределах Королевства Норвегия. Такой производственный процесс является продолжением традиции, начатой в Бергене в 1531 году", - говорится в сообщении.



Другое географическое наименование закреплено также за традиционным "праздничным" напитком Norsk Akevitt'/‘Norwegian Aquavit (Аквавит).





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