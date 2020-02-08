

Бокерия: Это личное дело Саакашвили, какое движение он создаст

08.02.2020 19:19





Это дело Саакашвили, какое движение он создаёт и в какой контекст впишется, — заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Как отметил политик, сегодня перед всем политическим спектром стоит четкая задача использовать все инструменты, чтобы перевести страну на пропорциональную избирательную систему.



«Мы должны избавиться от этой политической чумы, которая называется режимом Иванишвили. В этом процессе у нас хорошая координация, я бы сказал, беспрецедентная в новейшей истории Грузии. В офисе Лейбористской партии поддерживаются очень деловые отношения между сильно отличающимися друг от друга политическими силами, и этот формат в офисе Лейбористской партии будет продолжен. Пусть каждый поступает, как считает нужным. Пропаганда Иванишвили попытается использовать любую активность Саакашвили, чтобы представить, что на выборах общество якобы будет делать выбор между двумя политическими силами. Это не так, и так представить ситуацию больше не получится. Формат соглашения о правилах игры между политическими партиями расположен в офисе Лейбористской партии, и я не вижу ни одной причины, почему это должно измениться. Не то чтобы я был против кого-либо, просто для этого нет никакого основания», — сказал Гига Бокерия.



Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что 1 марта планирует открыть свою штаб-квартиру на базе «Президентской библиотеки Саакашвили» в Тбилиси.



«С 1 марта на базе Президентской библиотеки Саакашвили я открываю свою штаб-квартиру, мой личный штаб, чтобы вместе с «Национальным движением» и другими оппозиционными силами, новыми людьми, которые приходят без партий, создать ещё более широкий фундамент для ускорения конца режима Иванишвили и спасения Грузии. Конечно, у нас это получится», — сказал Саакашвили.



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