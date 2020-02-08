

Вольский: Крайний срок для достижения соглашения по избирательному законодательству истекает в конце февраля

08.02.2020 20:08





Консенсус должен быть таким, который послужит не личному примирению, а позволит принять ответственное перед страной решение, — сказал вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя заявление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе о том, что окно возможностей для достижения согласия по предложению правящей партии в отношении оппозиции по избирательному законодательству закроется в конце февраля.



При этом Гия Вольский не уточнил, согласится ли на уступки «Грузинская мечта», отметив, что инициатива правящей команды является наилучшей на данном этапе, которая обеспечит стабильное развитие страны.



По его словам, все международные организации подчеркивают, что главное — это стабильность, и чтобы у людей была возможность выразить свою волю. В этом контексте Гия Вольский напомнил недавний отчет ОБСЕ / БДИПЧ, в котором говорится, что «исходя из международной практики рекомендуется не подвергать изменениям ключевые аспекты избирательного законодательства, когда до выборов осталось менее одного года».



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