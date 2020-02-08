

Чиора Тактакишвили покидает ЕНД и указывает на проблемы в партии

08.02.2020 20:21

Civil Georgia



Представитель оппозиционного Единого национального движения, двукратный депутат Парламента (2004-2012) Чиора Тактакишвили написала на своей странице Facebook, что покидает партию. В своем вчерашнем заявлении она также указала о существующих в партии недостатках с точки зрения демократичности.



«Прежде всего, я обеспокоена тем, что в Политическом совете Единого национального движения у меня осталось не так много единомышленников», — заявила Тактакишвили, добавив, что «это ужасно больно, когда в моей партии стало нормой часто идти на компромиссы в ущерб идеалам и ценностям, что отражается и в кадровой политике».



«Меня угнетает, когда самая важная фигура в партии делает ксенофобские заявления, и ни один из лидеров партии не высказывает иной позиции», — заявила она.



«Недопустимо, когда вместо того, чтобы говорить о необходимости защиты убитых, избитых или оскорбленных представителей сексуальных меньшинств, мои коллеги предпочитают доказывать преданность Патриархии, несмотря на то, что в течение многих лет именно Патриархия распространяла российскую, антизападную пропаганду», — написала Тактакишвили.



Она также выразила обеспокоенность в связи с тем, что за последние 30 лет она видит одни и те же лица в политике, которые «всем навязывают свои правила игры. Правила, которые, согласно которым возможно, чтобы сегодня у тебя была одна позиция, завтра — другая, сегодня – быть в одной партии, завтра – в другой, сегодня получать выгоду от одного сильного игрока, завтра – от другого, лишь бы не уступать парламентского кресла или другие привилегии».



Тактакишвили также подвергла критике политических лидеров за то, что они пытались сохранить «статус-кво», что, по его словам, происходит по той причине, чтобы «все меньше новых и перспективных людей хотели прийти в партийную деятельность, так как в них они видят конкурентов».



«Пока самые крупные оппозиционные партии отказываются от внутренней демократии, меритократии и, самое главное, подотчетности перед своими избирателями, прислушиваться к критике с их стороны, каким образом можно улучшить существующее политическое пространство?», — задается она вопросом.



«На этой почве три года назад возникли разногласия между Единым национальным движением и Европейской Грузией, что само по себе могло бы послужить основой для крупного перелома», — сказала он, добавив: «К сожалению, и после этого ничего не изменилось в лучшую сторону в управлении любой из партий. Съезды, обещания, формальные выборы, списки с заранее известными результатами».



6 февраля трое других членов партии — Мариам Герсамия, Заза Бибилашвили и Нино Каландадзе также объявили о своем выходе из Единого национального движения, заявив, что они почти полностью отошли от партийной деятельности за последние два года, и что этим решением они приводят в соответствие «фактическое положение с формальным».



Вышедшие из рядов Единого национального движения заявляют, что не планируют вступать ни в какую другую партию.



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