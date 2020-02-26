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В Страсбурге определят место проведения министериала Совета Европы
26.02.2020 10:10
СОВА
По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, 26 февраля станет известно, пройдет ли запланированное на май заседание Комитета министров Совета Европы в Тбилиси.
Как заявил дипломат в Женеве, решение по данному вопросу будет принято в Страсбурге, на встрече заместителей министров Совета Европы.
Для информации, помимо Тбилиси в качестве места проведения заседания Комитета министров рассматривается и Страсбург.
«Мы примем окончательное решение в связи с местом проведения министериала. Знаю, что у общества большие ожидания и, естественно, после принятия решения у меня будет возможность пояснить его грузинскому обществу», — заявил Залкалиани.
Напомним, что Грузия как страна-председатель Совета Европы в мае должна принять министериал Совета Европы и делегации стран-членов организации. По существующей информации, российскую делегацию будет возглавлять Сергей Лавров, который, в свою очередь, неоднократно нарушал закон «Об оккупированных территориях Грузии».
Возможный приезд в Тбилиси российской делегации опротестовывает значительная часть грузинского общества, в связи с чем в повестке дня появился вопрос переноса мероприятия в Страсбург.
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