

В Страсбурге определят место проведения министериала Совета Европы

26.02.2020 10:10

СОВА



По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, 26 февраля станет известно, пройдет ли запланированное на май заседание Комитета министров Совета Европы в Тбилиси.



Как заявил дипломат в Женеве, решение по данному вопросу будет принято в Страсбурге, на встрече заместителей министров Совета Европы.



Для информации, помимо Тбилиси в качестве места проведения заседания Комитета министров рассматривается и Страсбург.



«Мы примем окончательное решение в связи с местом проведения министериала. Знаю, что у общества большие ожидания и, естественно, после принятия решения у меня будет возможность пояснить его грузинскому обществу», — заявил Залкалиани.



Напомним, что Грузия как страна-председатель Совета Европы в мае должна принять министериал Совета Европы и делегации стран-членов организации. По существующей информации, российскую делегацию будет возглавлять Сергей Лавров, который, в свою очередь, неоднократно нарушал закон «Об оккупированных территориях Грузии».



Возможный приезд в Тбилиси российской делегации опротестовывает значительная часть грузинского общества, в связи с чем в повестке дня появился вопрос переноса мероприятия в Страсбург.



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