

Фонд Маршалла: На Западе продолжится давление на правительство Грузии

26.02.2020 11:30





По заявлению старшего исследователя Германского фонда Маршалла Джонатана Каца, на Западе продолжится давление на правительство Грузии. Об этом он сказал в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».



По его словам, США и западные партнеры Грузии хотят видеть выполнение грузинским правительством данных обещаний по избирательной реформе и обеспечение свободных и справедливых выборов.



«Думаю, что со стороны американского правительства и членов Конгресса были сделаны ясные заявления, в которых речь идет о причинах беспокойства относительно недостаточности продвижения в плане избирательной реформы, задержаний, которые выгладят политически мотивированными и вызовов в избирательной системе, в том числе касательно судей Верховного суда. Эти вопросы были подчеркнуты в нескольких письмах. США и западные партнеры Грузии хотят видеть выполнение грузинским правительством данных обещаний по избирательной реформе и обеспечение свободных и справедливых выборов. Сегодня это ни по каким меркам не заметно», - заявил Джонатан Кац.



По его словам, целью Запада является поддержка грузинского общества.



«Запад желает, чтобы Грузия была успешной, однако существует растущее беспокойство. Попытки находящихся в Тбилиси послов и других дипломатов найти выход из этого тупика создают возможность. По мнению многих это [тупик] угрожает евроатлантическому следованию Грузии и открывает двери для большего вмешательства Кремля. Мы верим грузинскому народу и их желанию жить в условиях демократии, а также стремлению к евроинтеграции. Сейчас очередь за людьми, находящимися в правительстве и в оппозиции. Им нужно сесть и найти выход. Для Грузии это критический момент, и если эти проблемы не будут решены, у этого будут долгосрочные последствия», - отметил Кац.



По его словам, дальнейшее развитие политических событий в Грузии останется в центре внимания Запада. Джонатан Кац отметил, что если не удастся договориться по избирательной системе, «Грузинской мечте» будет сложно объяснить западным партнерам то, «почему она ставит интересы партии и отдельных лиц выше интересов страны».



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