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США на год продлили санкции против России
26.02.2020 12:27
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России из-за Украины, на год. По словам Дональда Трампа, политика России продолжает угрожать национальным интересам и внешней политике США. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
США впервые ввели санкции против России в 2014 году за незаконную аннексию Крыма и военное вмешательство на Донбассе.
Администрация Трампа продлила срок действия ограничений в 2018 году.
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