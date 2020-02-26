

Министр обороны Грузии посетит с визитом Ереван

26.02.2020 12:31





Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили впервые посетит Ереван с официальным визитом. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.



"Идет подготовка к визиту", - сказали в пресс-службе.



Точная дата приезда главы оборонного ведомства Грузии пока не называется, но, предположительно, визит может состояться уже в конце февраля.



Отметим, что Гарибашвили уже приезжал в Армению в 2014 году, но в должности премьер-министра Грузии. Он занимал этот пост в 2013-2015 годах.



Что касается визитов на уровне министра обороны Грузии, то такая поездка состоялась в феврале 2019 года. Ереван посетил тогдашний министр обороны Грузии Леван Изория.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





