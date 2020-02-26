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Министр обороны Грузии посетит с визитом Ереван
26.02.2020 12:31
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили впервые посетит Ереван с официальным визитом. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.
"Идет подготовка к визиту", - сказали в пресс-службе.
Точная дата приезда главы оборонного ведомства Грузии пока не называется, но, предположительно, визит может состояться уже в конце февраля.
Отметим, что Гарибашвили уже приезжал в Армению в 2014 году, но в должности премьер-министра Грузии. Он занимал этот пост в 2013-2015 годах.
Что касается визитов на уровне министра обороны Грузии, то такая поездка состоялась в феврале 2019 года. Ереван посетил тогдашний министр обороны Грузии Леван Изория.
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