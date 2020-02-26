

Грузия улучшила показатель в европейском рейтинге «барометра свободы» 2019

26.02.2020 12:58





По данным Фонда Фридриха Науманна, по рейтингу «Барометр свободы — Европа 2019» Грузия улучшила свой рейтинговый балл (69,06 из 100 баллов) среди 45-ти стран Европы и вышла на 27-е место. По сравнению с прошлым годом, показатель Грузии улучшился на 4,95 балла, что позволило подняться стране на одну ступень.



Грузия обогнала такие государства-члены ЕС, как: Хорватия, Болгария, Греция, Венгрия. Грузия также занимает самый высокий рейтинг среди соседних стран, а на постсоветском пространстве она уступает только странам Балтии.



Примечательно, что согласно тому же исследованию, Грузия вышла на первое месте по показателю экономической свободы. В исследовании подчеркивается тот факт, что Грузия не только занимает первое место в Европе по уровню экономической свободы, но и является лидером по улучшению экономической свободы.



Что касается политических свобод, то Грузия находится на 35-м месте. В исследовании особое место занимает вопрос свободы прессы в Грузии, которая, согласно отчету, значительно улучшилась за последние годы. Балл Грузии в этом отношении вырос на 2,10 до 7,10. Снижение отмечается в индикаторе свободных, честных выборов. Этот показатель упал на 0,36 и составляет 6,43.



С точки зрения верховенства закона Грузия занимает 29 место. Здесь Грузия добилась прогресса по всем трем показателям — независимость судебной власти, коррупция и права человека. Согласно верховенству закона, Грузия занимает 29-е место в Европе и обгоняет три государства-члена ЕС: Румынию, Грецию и Болгарию. По этим показателям Грузия является лидером на Кавказе и в Черноморском регионе. Среди постсоветских стран Грузия отстает только от стран Балтии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





