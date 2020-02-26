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Гахария: Грузии нужна поддержка ЕС в укреплении транспортных и коммуникационных связей
26.02.2020 14:35
«Сегодня с Европой нас связывает глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободном торговом пространстве, у нас есть доступ на огромный рынок высоких стандартов и все это находится в соответствии с нашими политическими устремлениями», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на экономической конференции «Грузия и мир 2020″.
Глава правительства обратился к участникам панельной дискуссии — Модель экономического развития Грузии — сбалансированные интересы между государством и частным сектором».
Георгий Гахария обратил внимание на вызовы и важность помощи европейских коллег в их преодолении.
«Один из основных вызовов, в преодолении которого нам должны помочь наши европейские коллеги, касается транспортных и коммуникационных связей. У Грузии сегодня есть идеальные правовые рамки, соглашения с Евросоюзом, но, несмотря на то, что мы очень близки к Европе на институциональном и ценностном уровне, у Грузии нет сухопутной границы с Европой. Связуемость, правовую основу для которой государство создало на политическом уровне с европейским рынком, сегодня является серьезным вызовом для нашего среднего, малого и крупного бизнеса, чтобы они могли устанавливать связи и достигать конкретной выгоды или результатов», — сказал премьер-министр.
По словам Георгия Гахария, это проблема, решение которой ускорит рост экономики Грузии.
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