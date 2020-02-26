

Минздрав Грузии: Риск угрозы коронавируса в Грузии повышен

26.02.2020 15:00





«Риск угрозы коронавируса в Грузии повысился, несмотря на то, что мы провели все мероприятия, которые значительно снижают риск распространения вируса среди населения», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Как отметила министр, на данном этапе коронавирус у новых субъектов не выявлен, однако ведется процесс наблюдения.



«Лаборатория Лугара ежедневно делает заявления о текущей ситуации. Все ведомства работают совместно. МИД активно участвует в процессе также, как и Пограничная служба. У нас есть вся информация о прибывающих пассажирах и тех, кто в настоящее время находится под наблюдением. Риск опасности, безусловно, высок. Тем не менее, мы приняли все меры, которые значительно снижают риск этой угрозы для нашего населения. Мы уже приняли дополнительные регуляции, которые были необходимы на данном этапе. Если станет необходимым усилить контроль на границе, мы и к этому готовы. Мы не сторонники полного запрета въезда в Грузию, поскольку у нас достаточно ресурсов для осуществления превентивного контроля. Граждане, нуждающиеся в помощи, должны быть помещены в стационар или карантин», — сказала Тикарадзе.



Вместе с тем, по словам министра, на данном этапе никаких дополнительных регуляций в отношении Италии не планируется.





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