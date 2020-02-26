

Решение Вано Мерабишвили будет предметом для обсуждения в партии - Коба Накопия

26.02.2020 15:37





Пока неизвестно, вступит ли бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, покинувший тюрьму 20 февраля, в «Европейскую Грузию» или «Национальное движение».



Вопрос, хочет ли «Национальное движение» в своей партии видеть Мерабишвили, в партии не комментируют.



Как заявил агентству «2020NEWS» исполнительный секретарь Национального движения Коба Накопия, партия выскажет свою позицию в отношении экс-министра после того, как Мерабишвили обнародует решение о вступлении в партию.



«Мерабишвили еще не принял решения о том, в какую партию он вступит. Когда Мерабишвили примет решение, это будет предметом обсуждения в партии, и после этого мы сделаем заявление», - заявил Накопия.



Бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили после почти 7-летнего заключения, покинул так называемую тюрьму Матросова несколько дней назад.



Мерабишвили был арестован в мае 2013 года. Он отбывал наказание по нескольким обвинениям, в том числе, за сокрытие улик по делу Сандро Гиргвлиани, разгон акции 26 мая 2011 года, за физическую расправу в отношении Валерия Гелашвили, дачу в Квариати и за подкуп избирателей.



В настоящее время в суде против него рассматриваются дела по разгону митинга 7 ноября и вторжения на территорию телекомпании «Имеди». Прокуратура обвиняет Мерабишвили в превышении должностных полномочий.





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