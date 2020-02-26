

Заместитель посла США Элизабет Руд принимала представителей власти и оппозиции

26.02.2020 15:40





Заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд принимала представителей власти и оппозиционных партий у себя на ужине.



Председатель «Национального движения» Григол Вашадзе сказал журналистам, что беседа была и на политические темы, хотя никаких предложений или соглашений не было. По словам Вашадзе, встреча властей и оппозиции в течении этой неделе не планируется, поскольку «пока еще нет темы для разговоров».



По словам Нино Бурджанадзе, лидера «Единая Грузия – демократическое движение», это был не раунд переговоров, а скорее обмен мнениями между политиками.



«Было высказано желание найти выход из сложившейся ситуации, чтобы политические силы в стране, как правительственные, так и оппозиционные, смогли бы перейти в нормальную избирательную среду, и чтобы она была бы максимально честной. Это очень важно и естественно, что с этой точки зрения обмен мнениями имел бы позитивный смысл», - говорит Нино Бурджанадзе.



На встрече присутствовала вице-спикер парламента от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.



«Тема, конечно же, касалась политического процесса, было обсуждено очень много деталей об избирательной системе в стране. В частности, эта встреча была неофициальной, просто, как в семейной обстановке. Касалась избирательной системы, но формат был неофициальный. Это не было встречей, на которой должно было быть достигнуто какое-либо соглашение. Представьте, встреча в неофициальной обстановке – беседа велась на различные темы. Соглашение и подписание каких-то документов и меморандума не происходит в такой обстановке. Как правило, слушают наше мнение, что думаем мы - другие политики. Также на различные темы мы слушали послов. Конечно же, мы не беседовали о бабочках и цветах, разговор касался политической ситуации в стране», - сказала Инашвили после встречи.



От «Грузинской мечты» в гостях у заместителя посла находились председатель парламента Арчил Талаквадзе и член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.



Помимо политиков, на встрече присутствовали руководитель представительства ЕС в Грузии Карл Харцель и посол Германии - Хьюберте Книре.





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